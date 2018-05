Speranza: «LeU deve diventare un partito vero e proprio»

ROMA - «Dobbiamo diventare un soggetto politico vero e proprio che rimetta al centro il lavoro, la lotta contro le disuguaglianze, la difesa della sanità pubblica. E oggi arriverà un messaggio forte che va in questa direzione». Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Leu, Roberto Speranza, nel suo intervento all'Assemblea nazionale di Leu in corso di svolgimento a Roma.

OPPOSIZIONE - Quanto al governo, «noi siamo convintamente all'opposizione di questo governo: il patto tra Salvini e Di Maio non potrà far bene agli italiani, in modo particolare la flat tax è un regalo ai ceti più abbienti che verrà pagato in termini di sanità pubblica, di scuola pubblica, di infrastrutture delle aree più deboli del Paese».