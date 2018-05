Casaleggio: «Savona? Conte e Mattarella risolveranno»

MILANO - «Il tema del governo è in mano a Conte e Mattarella, sono fiducioso che troveranno una soluzione». Così Davide Casaleggio, interpellato a margine della Wired Next Fest di Milano, sulle tensioni legate al nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. «Sono fiducioso che siamo vicini a un cambiamento importante del Paese», ha assicurato Casaleggio.