Gelmini: dare risposte a cittadini, basta perdite di tempo

Roma, 26 mag. - "Sono passati quasi tre mesi dal voto del 4 marzo, e ancora fatica a nascere un governo in grado di dare risposte agli italiani. Movimento 5 Stelle e Lega dopo aver detto prima i programmi e poi i nomi, adesso si stanno impantando sui ministeri chiave. Hanno scritto un `contratto` per noi pessimo e, dopo aver indicato come premier un tecnico, non riescono a chiudere per far partire un esecutivo degno di questo nome. Il Paese è fermo e siamo molto preoccupati". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Forza Italia vuole iniziare a lavorare subito in Parlamento per attuare il programma di centrodestra per i pensionati, per i giovani, per i disoccupati, per le famiglie, per le imprese. Per una vera flat tax, per tutelare i risparmi, per le grandi opere, per una seria politica industriale. Basta perdite di tempo", conclude Gelmini.