Fratoianni: ripartire da LeU con un percorso largo e di sinistra

Roma, 26 mag. - "Ripartire da Liberi e Uguali, con questa assemblea nazionale. Noi proponiamo che da oggi si apra un percorso largo, aperto a tutti e a tutte, e dove tutti e tutte possano decidere su come andare avanti, su quali saranno le priorità sul modo in cui organizzarsi, su come costruire una discussione e un confronto con i tanti che oggi non sono dentro Liberi e Uguali ma con i quali dobbiamo parlare per dare una prospettiva alla sinistra di questo Paese". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti all'arrivo all'assemblea nazionale di Liberi e Uguali al Marriott di Roma dove fra poco avranno inizio i lavori.