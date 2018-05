Roma, 26 mag. - "Qualcosa non torna. Quelli che oggi violano la Costituzione attaccando le prerogative del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio incaricato sono gli stessi che il 4 dicembre 2016 pretendevano di esserne i paladini: una spregiudicatezza intollerabile". Lo scrive il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti in un tweet.