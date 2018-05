Governo, Calenda: mobilitarsi per resistenza, no paura voto

Roma, 26 mag. - "L'agenda Salvini/Di Maio è oramai chiara, mira a portare l'Italia fuori dall'Europa e dall'Occidente distruggendo le istituzioni e 70 anni di storia. Bisogna creare un fronte civile di resistenza a questo progetto mobilitando il paese. E non aver paura delle elezioni". Lo twitta il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

A chi esprime la speranza di tornare al voto "per vedere il Pd prendere il 2%" Calenda risponde: "Lo vedremo. Io penso che l'Italia e' piu' forte di chi la vuole debole. E voi la volete in ginocchio con il piattino in mano".