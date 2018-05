Giarrusso: «Mattarella ha fatto di tutto per evitare un ritorno alle urne»

ROMA - «Penso che la situazione si risolverà, il presidente Mattarella fa quello che è costituzionalmente previsto, interpreta il suo ruolo nel modo che crede giusto. Penso anche che alla fine si giungerà a una soluzione, non penso che si giunga a una crisi tale da tornare al voto a questo punto della partita». Così Dino Giarrusso, il giornalista candidato alla Camera con il Movimento Cinque Stelle, risponde a Serena Bortone, durante la puntata speciale di Agorà in onda su Rai3, ai quesiti sul futuro dell'accordo di governo fra Lega e M5s e sull'impasse sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia.

«Se si doveva tornare al voto tutto questo secondo me non sarebbe accaduto. Mattarella ha fatto di tutto per evitare questo scenario», conclude.