Fassina: «Savona uomo giusto per forzare regole UE»

ROMA - Savona «è una persona autorevole e competente per forzare le regole europee, in particolare gli obiettivi del fiscal compact, irrealistici e pericolosi per l'uguaglianza e la giustizia sociale». Ne è convinto Stefano Fassina, esponente di Leu, che in una intervista a Repubblica spiega come «grazie alle manovre di Monti tra il 2011 e il 2013 il debito pubblico è aumentato di 12 punti percentuali. Serve ripercorrere la strada keynesiana dell'intervento pubblico, quella indicata anche da Savona».

CI POSSONO ESSERE SINGOLE CONVERGENZE - «Anche i due premi Nobel Stiglitz e Krugman sostengono la dannosità delle regole europee scritte nel fiscal compact. E lo pensano i milioni di italiani delle fasce deboli che hanno votato M5s al Sud e Lega al Nord» sottolinea Fassina. Nessuna fiducia per al governo perchè nel contratto «ci sono misure inaccettabili sul piano dei diritti civili e delle libertà, e lì saremo inflessibili», ma, attenzione, «ci possono essere singole convergenze»: «Nessun soccorso, ma sfida su singoli punti, come l'allargamento del deficit per rinviare le clausole di salvaguardia, finanziare investimenti pubblici nel Mezzogiorno, introdurre quota 100 per le pensioni, prorogare l'opzione donna, salvaguardare gli esodati. Nella risoluzione al Def Leu farà la proposta del deficit al 2%, alternativa al pareggio di bilancio».