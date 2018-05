Boccia: Savona? Meglio di ministro debole, è argine a Salvini

Roma, 26 mag. - "Paolo Savona è una delle migliori personalità del Paese in materia economica". Lo afferma, in una intervista alla Stampa, Francesco Boccia, deputato Pd ed economista, convinto che il professore "da ministro dell'Economia non sarebbe un pericolo, anzi: sarebbe un argine a Salvini".

Insomma, ragiona Boccia, "credo sia meglio come ministro uno come Savona che non uno debole", "non perderebbe la credibilità costruita in una vita". "Io farò opposizione netta a un governo che tende a destra, ma la critica a Savona in maniera preventiva è scorretta - ribadisce -. Non mi adeguo alla vulgata che vuole criticarlo per ammaccare il governo: ha dimostrato nella sua vita di essere bravo". Sulla Germania "ha posizioni un po' dure, ma anche io che mi ritengo amico dei tedeschi dico spesso loro che devono allentare alcune posizioni altrimenti l'Europa gli scoppia in mano. Lui ha posizioni un po' più avanzate di me, forse non crede più come me agli Stati Uniti d'Europa, ma il Savona che ho studiato io era un euroentusiasta".

Uscire dall'euro? "Sono convinto che non lo farebbe mai - conclude Boccia -. Mentre un ministro debole, con poca cultura economica, nelle mani di Salvini, quello sì sarebbe un salto nel buio".