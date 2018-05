Roma, 26 mag. - "Consiglio di non guardare soltanto ai documenti programmatici dei due partiti della coalizione di governo", M5s e Lega, "ciò che conta è come governeranno Cinque Stelle e Lega", ha dichiarato il commissario al Bilancio Ue Guenther Oettinger in un'intervista al gruppo editoriale tedesco Funke.