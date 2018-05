Tiscali: Kossuta nominato direttore generale

Roma, 25 mag. - Alex Kossuta nominato direttore generale di Tiscali. Lo comunica Tiscali, sottolineando che il consiglio di amministrazione, "in scadenza il 26 giugno in occasione dell'assemblea dei soci, ritiene che l'introduzione del direttore generale agevoli la società nella puntuale esecuzione di quanto previsto nel piano industriale 2018-2021 approvato il 10 maggio e nel perseguimento degli obiettivi e dei programmi di lavoro già definiti".

Con l'ingresso del nuovo direttore generale "sono state adeguate le deleghe in seno al cda. La proposta di accordo fra la società e Kossuta era stata approvata dal comitato per le Nomine e remunerazioni e dal cda il 22 maggio". Kossuta ha assunto lo stesso incarico di direttore generale anche in Tiscali Italia.