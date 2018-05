Salvini: «Sono davvero arrabbiato»

ROMA - «Sono davvero arrabbiato»: è quanto scrive il leader della Lega Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook a chiusura di questa giornata in cui i tempi per la formazione del governo sembrano essersi ancora allungati.

Like di Di Maio al post di Salvini

Like di Luigi Di Maio allo status di Fb in cui Matteo Salvini scrive «sono molto arrabbiato». Fonti M5S fanno sapere che il capo politico M5S e il premier incaricato Giuseppe Conte sono compatti con la Lega sul nome di Paolo Savona per il ministero dell’Economia.