Boccia: «Spread a oltre 200 comincia a essere preoccupante»

ROMA - «Appare sempre più evidente la sfiducia che i mercati hanno nei confronti della maggioranza nascente Lega-M5S che darà vita al Governo Conte. Servono indicazioni chiare dal presidente incaricato Conte sulla politica economica, sul rapporto con l'Europa e sulle principale politiche pubbliche. Per Di Maio e Salvini il tempo della propaganda è finito. Continuare a non far chiarezza sulle scelte dirimenti del Governo può continuare a esser dannoso per gli italiani. Lo spread tornato in poche settimane ai livelli di quattro anni fa deve responsabilizzare tutti. Opposizioni comprese. Se lo spread dovesse tornare fuori controllo il costo immediato andrebbe a carico di famiglie e imprese. Per il momento la ristrutturazione fatta dai governi Pd del debito pubblico ci consente di esser tranquilli per il 2018». Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, lasciando Montecitorio.