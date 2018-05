Martina: «Contratto iniquo, daremo battaglia»

ROMA - Il contratto di governo tra Lega e M5s è «iniquo» e il Pd darà «battaglia». Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, al termine di un incontro a Milano. «Questo è un contratto dannoso per l'Italia, iniquo, ingiusto, siamo molto preoccupati e daremo battaglia», ha spiegato Martina.

«Mentre Salvini e Di Maio fanno un contratto per loro stessi noi cerchiamo di parlare con quelli che il contratto non ce l'hanno» ha aggiunto Martina sottolineando che «servono tutele e diritti per i nuovi lavori, bisogna innanzitutto riconoscere questi nuovi bisogni, provare a capire ad esempio come si può costruire una nuova legislazione nazionale per aiutarli».