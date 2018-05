Roma, 25 mag. - "Il contratto non ci convince perché appare a trazione grillina. Noi ci batteremo per una vera legittima difesa, una flat tax che aiuti le imprese e le famiglie, per dare risposte ai giovani e ai pensionati. Saremo in Parlamento le sentinelle dei cittadini". Lo ha detto al Tg1 Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.