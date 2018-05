Governo, Pittella: per Di Maio-Salvini Costituzione non ha valore

Roma, 25 mag. - "Se Renzi avesse detto al Presidente della Repubblica 'o si fa questo ministro o non si fa il governo', quanti avrebbero gridato contro la pretesa di un partito di travolgere manu militari la Costituzione? Se lo fanno Salvini e Di Maio, loro possono farlo perché sono unti dal Signore. Per loro Costituzione, regole, principi nazionali ed Unione Europea non hanno valore. Vergogna". Lo scrive in una nota il senatore del Pd Gianni Pittella, capogruppo in commissione Speciale del Senato.