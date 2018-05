Governo, Cattaneo: programma?In questi giorni sentite solo follie

Roma, 25 mag. - "Forza Italia farà un`opposizione puntuale per tornare a fare primeggiare i nostri valori fondanti: libertà e liberalismo". Lo ha detto Alessandro cattaneo, deputato di Forza Italia, nel corso di un convegno promosso dal movimento azzurro a Roma.

"E mentre il nuovo governo - ha continuato - si appresta a sostenere ricette per il futuro che passano solo attraverso gli investimenti pubblici e una visione statalista della crescita economica, noi rivendichiamo un'idea diversa di sviluppo del Paese: liberare l`energia dei privati per generare investimenti. In questi giorni abbiamo sentito parlare solo di follie: stop alle infrastrutture, giustizialismo manettaro, ricette economiche allucinanti, in sostanza una visione totalmente diversa di Paese rispetto a quella nostra. Forza Italia è al lavoro per passare dalla visione liberale, ai fatti. Come? Con alcune parole chiave: meritocrazia, liberalismo, economia - ha concluso - che vive di rapporto pubblico-privato".