Governo,Calabria: troppo poco per giovani,serve piano del talento

Roma, 25 mag. - "Troppe bandiere dei 5 Stelle sventolano nel contratto di governo, a cominciare dal reddito di cittadinanza che è lontano culturalmente da noi ed è lontano anche dalle esigenze dei giovani. I ragazzi hanno fame di lavoro non di sussidi che, peraltro, arriveranno non prima di uno o due anni, dopo la riforma dei centri per l`impiego. Circostanza, questa, che i 5 Stelle hanno trascurato di spiegare in campagna elettorale". Così la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria nel corso di un convegno promosso da Forza Italia a Roma.

"Siamo delusi dalla mancanza di politiche strutturali per l`inclusione dei giovani - sottolinea -. Noi abbiamo l`ambizione di dar vita a un grande Piano del talento, parte integrante del programma di Forza Italia e del centrodestra, con interventi concreti per le start up, l`implementazione del crowdfunding, il rafforzamento delle Stem e del digitale per ovviare al disallineamento delle competenze tra percorso formativo e mondo del lavoro. Lo porteremo avanti dall`opposizione".