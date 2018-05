Fi, Bernini: rallegramenti a Baldelli amico dei consumatori

Roma, 25 mag. - "Anche a nome dei senatori di Forza Italia, esprimo all'amico e collega Simone Baldelli i più vivi rallegramenti per il riconoscimento ricevuto, che premia la sua incessante attività parlamentare in favore dei diritti dei consumatori. Siamo certi che in questo ambito di azione politica considerata sempre prioritaria da Forza Italia, Baldelli continuerà a battersi con efficacia anche nella presente legislatura". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, con riferimento al premio 'Parlamentare amico dei consumatori', attribuito all'on. Simone Baldelli da parte delle Associazioni nazionali dei consumatori Assoutenti, Casa del Consumatore e Codici.