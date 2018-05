Fico: Montecitorio casa cittadini, spazi a disposizione di tutti

Roma, 25 mag. - "Il palazzo di Montecitorio è la casa di tutti i cittadini e deve essere sempre di più il luogo dove sviluppare la riflessione e il confronto su temi di interesse collettivo. Per questo la Camera dei deputati mette a disposizione i suoi spazi per favorire la partecipazione delle persone alla vita democratica del nostro Paese e costruire momenti di ascolto e approfondimento". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.

"I cittadini, le associazioni e le altre istituzioni pubbliche, nonché gli enti privati - spiega - possono richiedere di prenotare le sale di Montecitorio per lo svolgimento di eventi, iniziative e convegni su tematiche di carattere istituzionale, sociale e culturale. Vi invito tutti a visitare la nuova pagina creata ad hoc sul sito della Camera dei deputati dove troverete nel dettaglio tutte le informazioni per la richiesta di prenotazione delle sale >> http://www.camera.it/leg18/14?conoscerelacamera=372".