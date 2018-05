Accordo Ecofin, giro di vite su riduzione rischi delle banche

Brruxelles, 25 mag. - L'accordo sul il "pacchetto bancario" raggiunto oggi a Bruxelles al Consiglio Ecofin, con l'astensione dell'Italia e della Grecia, comprende due regolamenti e due direttive e mira a ridurre il rischio per gli enti creditizi e le imprese d'investimento, con un giro di vite per i requisiti patrimoniali e prudenziali, alcune nuove disposizioni in materia di governance e vigilanza, e con alcune modifiche alla normativa sul risanamento e la risoluzione delle banche.

In linea con il quadro regolamentare concordato in seno al comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e al Consiglio per la stabilità finanziaria (Fsb), le nuove misure prescrivono requisiti patrimoniali più sensibili al rischio di mercato e al rischio di controparte. Vengono rafforzati i requisiti di capitale per le banche che fanno attività di trading su titoli e su derivati e si richiede alle grandi banche di importanza sistemica a livello globale di avere una maggiore capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione in caso di risoluzione.

Inoltre, verranno introdotti un coefficiente vincolante di leva finanziaria per impedire agli enti il ricorso a una leva finanziaria eccessiva, e un coefficiente netto vincolante di finanziamento stabile (Nsfr) per affrontare il problema del ricorso eccessivo al finanziamento all'ingrosso a breve termine e per ridurre il rischio del finanziamento a lungo termine.

Le proposte sul salvataggio e la risoluzione delle banche integrano nel diritto Ue gli standard del Financial Stability Board del novembre 2015, e includono in particolare un obbligo per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale di detenere livelli minimi di capitale e altri strumenti che assorbono le perdite in fase di risoluzione. Questo requisito, noto come "capacità totale di assorbimento delle perdite" (Tlac), sarà integrato nell'attuale sistema Mrel (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili) che si applica a tutte le banche e rafforzerà la capacità dell'Ue di far fronte alla risoluzione di enti in dissesto a rilevanza sistemica a livello globale.

Il pacchetto sarà ora presentato al Parlamento europeo come posizione comune del Consiglio per il negoziato colegislativo ("trilogo") che dovrebbe portare all'adozione finale nei prossimi mesi.