Gualtieri (Pd): mobilitiamoci contro gigantesco imbroglio flat tax

Roma, 25 mag. - "La flat tax non è solo una misura profondamente ingiusta e incostituzionale, ma è incompatibile con un sistema di welfare pubblico e se adottata porterebbe al collasso la sanità, la scuola e il bilancio dello Stato trasferendo decine di miliardi nelle tasche del 2% più ricco dei contribuenti a scapito di tutti i cittadini. Per questo occorre lanciare una grande mobilitazione politica e sociale che deve assumere un carattere civico con la costruzione di comitati contro la flat tax e per il welfare pubblico in tutto il Paese". È quanto ha dichiarato oggi Roberto Gualtieri, parlamentare europeo del Pd e Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento Europeo, durante la manifestazione organizzata dal Pd del XII Municipio di Roma.

Secondo Gualtieri la Flat tax a due aliquote prevista dal contratto tra Lega e M5S "avrebbe un costo di 75 miliardi l`anno, di cui ben 25 deriverebbero dal mancato gettito determinato dall`abbattimento dell`aliquota più alta dal 43% al 20%, di cui beneficerebbero solo i 917.000 contribuenti con un reddito superiore ai 75.000 euro, pari appena al 2,25% del totale. Se si tiene conto - aggiunge - che l`intera spesa sanitaria pubblica ammonta a circa 113 miliardi, e che quella dell`intero comparto scuola e università ammonta a 65 miliardi, si comprende bene perché la flat tax porterebbe inevitabilmente alla privatizzazione dei servizi pubblici essenziali, che avrebbe per la stragrande maggioranza dei cittadini costi elevatissimi e incomparabilmente superiori al modesto beneficio ricavato con la flat tax dai cittadini a reddito basso ma anche medio e medio-alto. Per questo la flat tax non esiste in nessun paese dell`Europa occidentale e persino negli Stati Uniti, dove pure la sanità è privata e costosissima, il Presidente Trump si è limitato ad abbassare l`aliquota massima dal 39% al 37%, cioè quasi quattro volte il livello dell`aliquota più bassa, guardandosi bene dall`introdurre la flat tax", spiega.

"Di fronte a questo scempio proposto dal governo di estrema destra Lega-5Stelle occorre sensibilizzare tutti i cittadini nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università, negli ospedali, nei quartieri e sviluppare una grande iniziativa a favore dell`equità fiscale, contro i tagli ai servizi pubblici che porti al ritiro della flat tax dal programma del governo", conclude.