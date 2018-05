Nyt, Trump al Congresso Usa: accordo con Cina per salvare ZTE

New York, 25 mag. - L'amministrazione Trump avrebbe informato i parlamentari statunitensi di aver raggiunto un accordo con la Cina per salvare ZTE, il colosso tech cinese colpito dalle sanzioni di Washington. Lo ha reso noto una fonte del New York Times. L'intesa tra i due Paesi potrebbe permettere anche ai negoziati sul commercio di fare ulteriori passi avanti.

Secondo l'accordo, ZTE dovrebbe pagare una multa sostanziosa, cambiare il suo staff manageriale e assumere funzionari statunitensi che verifichino il rispetto delle norme. In cambio, il dipartimento del Commercio toglierà il divieto per ZTE di acquistare prodotti statunitensi, fondamentali per i suoi dispositivi; il colosso cinese potrà quindi, per esempio, ricominciare ad acquistare i chip di Qualcomm.

Washington aveva imposto un divieto di acquisto per sette anni, visto che ZTE aveva violato le sanzioni statunitensi contro Iran e Corea del Nord; il colosso tech si era difeso affermando di averlo fatto "per errore". L'annuncio pubblico dell'accordo potrebbe essere dato già in giornata.