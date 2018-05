Federmanager: la qualità delle competenze non teme i robot -2

Roma, 25 mag. - Il trend negativo, spiega Federmanager, "è principalmente concentrato nelle piccole e piccolissime imprese, che hanno chiuso o hanno perso managerialità. In sette anni, invece, il numero medio di dirigenti è più che raddoppiato nelle aziende che contano tra 11 e 50 manager ed è incrementato di quasi il 50% in quelle di grandi dimensioni, dotate di un organico superiore a 50 manager". A fronte di una riduzione complessiva di queste figure apicali, "nelle aziende industriali con almeno un dirigente la concentrazione media di dirigenti è cresciuta lievemente, passando dai 4,07 manager per azienda del 2011 ai 4,35 del 2017".

"Le grandi aziende stanno tenendo - ha detto il presidente Cuzzilla - anche se non sostituiscono tutti i manager che vengono esodati. Ci preoccupa molto di più la situazione delle Pmi, che rappresentano oltre il 90% del nostro tessuto produttivo. Se queste imprese rinunciano a dotarsi di competenze manageriali, non solo perderanno competitività ma rischieranno di scomparire rapidamente in un mercato fortemente selettivo, dominato dall'innovazione e sempre più globalizzato".

La riduzione dei manager, secondo Federmanager, "è collegata alle riorganizzazioni aziendali che sembravano giunte a un punto di equilibrio nel 2016, quando c'era stato un +1% di manager, collegato alla permanenza in azienda degli over 55, e che oggi tornano ad aumentare. Particolarmente penalizzato il Sud Italia, che ha perso 27 punti percentuali in sette anni. Qui i manager in meno sono 1.022, con una flessione di 437 unità nel 2017 rispetto all'anno prima".

"Questi numeri - ha aggiunto Cuzzilla - sono lo specchio di anni di mancati interventi che hanno fortemente pregiudicato lo sviluppo di una parte del Paese. A partire dall'Ilva, serve un grande progetto industriale per il Mezzogiorno: investimenti strutturali, misure di vantaggio, opere logistiche e piani per sfruttare le risorse messe a disposizione dall'Europa".