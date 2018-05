Gelmini: Lega-M5s perdono di vista paese reale, è governo dei no

Roma, 25 mag. - Quello che stanno mettendo su Lega e M5s è un "governo dei no". Lo dice la presidente dei deputati di Fi Mariastella Gelmini: "Leggevo il contratto per il 'governo del cambiamento' che dovrebbe attuare il premier incaricato Conte, ma non vorrei che Lega e M5s abbiano perso di vista quello che c'è oltre questa finestra: il Paese reale".

Continua la Gelmini: "No alla Tav, no all'Ilva, no a politiche differenziate e più incisive per il Mezzogiorno, no a una chiara indicazione dei rapporti costi-benefici di ogni singola proposta programmatica. Questo governo del NO, a trazione grillina, non ci convince e anche per questo saremo all'opposizione. Vogliamo uscire da questa fase di stallo e metterci subito al lavoro per consegnare ai nostri figli un'Italia migliore".