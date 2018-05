Roma, 25 mag. - Spread Btp-Bund a 206 punti in chiusura dei mercati finanziari. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi era a quota 191 in apertura e, durante la giornata, è aumentato progressivamente fino a 217 punti, un valore che non si raggiungeva da febbraio del 2014.