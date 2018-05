Fallico allo Spief: libertà commerciali stanno ormai "evaporando"

San Pietroburgo (Russia), 25 mag. - Le libertà commerciali stanno ormai "evaporando". Lo ha detto Antonio Fallico, presidente dell`associazione conoscere Eurasia durante una tavola rotonda oggi al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Secondo il top manager "ci sono molti esempi. Gli Stati Uniti hanno introdotto restrizioni globali sull`importazione di acciaio e alluminio. Nonché su alcune commodities esportate dalla Cina".

Fallico annovera anche le sanzioni contro la Russia, iniziate nel 2014, tra le misure che fanno evaporare le libertà commerciali. E anche i nuovi passi "unilaterali degli Stati Uniti" sull`accordo per il nucleare iraniano. "La nozione di guerre commerciali è tornata ad essere uno stereotipo sui media e nel dibattito politico" ha aggiunto. "Questa - ha chiosato - è la grande rinascita del protezionismo come un modo per ottenere vantaggi economici unilaterali attraverso l`abuso di posizione dominante. Infatti noi vediamo che i principi fondanti del WTO ora non solo vengono ignorati, ma quasi eliminati".