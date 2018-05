Accordo Ecofin su riduzione rischi banche, Italia si astiene -2

Bruxelles, 25 mag. - Secondo la posizione espressa costantemente dal governo italiano in questi anni, per far progredire la convergenza tra Stati membri è necessario che le misure di riduzione del rischio e di condivisione del rischio procedano in parallelo. il blocco nordico tedesco, invece, continua a pretendere che vengano realizzate tutte le misure di riduzione del rischio prima ancora di cominciare a parlare di condivisione, e senza nessuna garanzia che alla fine si arrivi davvero all'approvazione delle misure che dovrebbero concretizzarla.

Dopo l'accordo di oggi, la Commissione intende spingere perché a giugno si possano fare passi avanti, finalmente, almeno sul backstop dell'Esm per il Fondo di risoluzione bancaria, mentre ci sono poche speranze che la Germania cambi una virgola della sua posizione contraria alla garanzia europea dei depositi.