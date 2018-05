Comunali,Carfagna:centrodestra unito nonostante governo nazionale

Roma, 25 mag. - "Le Amministrative del 10 giugno dimostreranno, ancora una volta, che il centrodestra è l`unica soluzione possibile e credibile. Questo avverrà nonostante a livello nazionale un nostro alleato, per sbloccare lo stallo e non lasciare il Paese nell`emergenza, stia dialogando col Movimento 5Stelle per dar vita ad un esecutivo. Forza Italia ed il centrodestra sono da sempre sinonimo di buongoverno e lo dimostra il fatto che nelle regioni e nelle città da noi amministrate le tasse sono più basse, i servizi sono di qualità e le fasce più deboli ricevono aiuto e supporto. All`inefficienza del centrosinistra e all`improvvisazione del M5s noi rispondiamo con i fatti". Lo afferma Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, a margine di un incontro elettorale in Campania