Orfini: su scelte governi Pd responsabilità di tutti, anche mia

Roma, 25 mag. - Nel Pd "tutti" hanno responsabilità per le scelte sbagliate dei governi degli ultimi anni. Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, che ieri aveva criticato la linea sull'immigrazione tenuta da Marco Minniti. "Altri mi hanno chiesto in modo più o meno garbato dove fossi stato in questi anni e perché dicessi queste cose solo adesso. Sarebbe anche una domanda sensata, non fosse che su questi temi ho sempre segnalato i miei dubbi e le mie perplessità. L'ho fatto privatamente, come sa (e potrà confermare) chi ha diretto partito e governo in questi anni. E l'ho fatto pubblicamente, in tante occasioni".

"Ma - aggiunge - si è scelta un'altra linea e dato che del Pd sono il presidente ritengo che la responsabilità sia anche e soprattutto mia, che evidentemente non ho avuto forza e capacità di evitare questi errori".