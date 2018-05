Open Fiber: la fibra ultraveloce arriva in Val d'Aosta

Roma, 25 mag. - La fibra ultraveloce di Open Fiber arriva in Val d'Aosta, nella zona di Issime. "Da oggi - afferma la società - anche la media valle del Lys accelera con la rete a banda ultralarga grazie al cablaggio di Open Fiber, che porterà la fibra ottica direttamente nelle case dei cittadini".

Il progetto "si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il ministero per lo sviluppo economico, la Regione Valle d'Aosta, i comuni interessati e Infratel, società in house del ministero". La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, "che ne curerà anche la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica".

"Le circa 400 unità immobiliari di Issime - aggiunge Open Fiber - saranno cablate in modalità Ftth (Fiber to the home), grazie a un investimento di oltre 70mila euro. In Valle d'Aosta l'infrastrutturazione prevista sarà finanziata con 10,6 milioni del Fondo nazionale sviluppo e coesione (Fsc) e 5,7 milioni di fondi Feasr della Regione, e interesserà circa 64mila cittadini per un totale di 74 comuni".