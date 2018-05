Orfini insiste su migranti: siamo stati subalterni a destre

Roma, 25 mag. - "Abbiamo perso perché non abbiamo saputo imporre un`agenda e un racconto del paese, ma abbiamo giocato su un campo disegnato dai nostri avversari. A volte per nostri limiti, in altri casi per vera e propria subalternità. Abbiamo pagato una vera e propria crisi di egemonia, per usare categorie antiche". Lo scrive su Facebook il presidente del Pd Matteo Orfini, che torna sulle polemiche suscitate dalle sue parole di ieri sul tema immigrazione.

Su cui insiste: "Quando abbiamo sostenuto che i flussi migratori mettevano a rischio la democrazia nel nostro paese abbiamo scelto di dire una cosa enorme e enormemente falsa. Quando abbiamo accettato di declinare il tema della sicurezza collegandolo esclusivamente al tema migratorio, abbiamo accettato la lettura falsa e strumentale della destra invece di contrastarla. 'Ma il clima che c`era nel paese non ci consentiva altra scelta', viene spesso risposto a queste obiezioni. Io penso invece - prosegue Orfini - che un`altra opzione sia sempre possibile e sta alla politica costruirla. E che valga la pena fare anche le battaglie difficili e mettersi controvento, perché solo così la direzione del vento potrà un giorno cambiare. Noi non abbiamo saputo farlo e così facendo abbiamo sdoganato a sinistra una lettura di destra: se l`immigrazione mette a rischio la democrazia - e a dirlo è un governo di sinistra - chi dice di sparare sui barconi non avrà poi tutti i torti. D`altra parte si tratta di difendere la democrazia... E infatti in molti hanno finito per pensarla così e votare direttamente la destra".

E conclude: "Molti - quasi tutti - dicono che abbiamo bisogno di fare una seria analisi delle ragioni della nostra sconfitta. Ed io condivido questo auspicio. Ma a volte mi sembra che ci sia chi traduca questa esigenza in un comodo 'diamo tutta la colpa a uno (cioè a Renzi) e il resto non si discute nemmeno'. E francamente la trovo una presa in giro inaccettabile. Discutere di tutto, e dunque anche di questi temi, è un pezzo di quell`analisi seria che tutti invocano. E spero la si possa fare, evitando difese d`ufficio e accuse di lesa maestà, che davvero non se ne avverte la necessità. Guardare in faccia i nostri errori non sarà facile né gradevole. Ma ci aiuterà a rivendicare con ancora maggior forza le tante cose buone che abbiamo fatto. E a fare un`opposizione seria e combattiva alle nuove destre al governo".