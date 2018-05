Comunali, Meloni: Morra garanzia assoluta per Teramo

Roma, 25 mag. - "Giandonato Morra è una persona competente, ha idee comprovate di capacità comprovata, di storia comprovata. Per noi è una garanzia assoluta, credo che lo sia per Teramo, per la sua capacità di essere una persona che crede nelle cose che fa e per la concretezza con la quale riesce a costruire le sue idee. È una persona che si è già cimentata in ruoli di amministrazione con risultati straordinari". Lo afferma la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a Teramo dove si è recata per sostenere la candidatura a sindaco di Giandonato Morra.

"Quindi noi siamo assolutamente fieri di poter offrire, come Fratelli d`Italia - ha aggiunto -, la candidatura di Giandonato Morra a sindaco di Teramo e siamo stati fieri di poter fare il suo nome al tavolo con la coalizione. Infatti è il nome sul quale non c`è stata alcuna difficoltà e si è saldata una coalizione molto forte e molto ampia".