Fedeli: nè io nè Conte abbiamo fatto confusione su curriculum

Roma, 25 mag. - Non c'è stata nessuna "confusione" sul curriculum nè da parte di Giuseppe Conte né da parte di Valeria Fedeli. La ministra dell'Istruzione lo dice a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. "Chi ha fatto più confusione sul proprio curriculum tra me e Giuseppe Conte? Nessuno dei due. Io ho chiarito la questione in tre secondi, perché il diploma di assistente sociale che ho preso io nel 2000 è stato equiparato a laurea, ma io non ho fatto nessuna domanda, perché facevo la sindacalista. E ho detto subito: ho sbagliato, chiedo scusa".