Ilva, Uilm: accordo possibile se ArcelorMittal apre a proposte

Roma, 25 mag. - Per il futuro dell'Ilva un accordo è "ancora possibile se ArcelorMittal riconsidera le nostre proposte". Lo afferma il coordinamento delle strutture Uilm e delle Rsu del gruppo Ilva dopo una riunione sulla situazione del negoziato, a seguito dell'interruzione del tavolo di confronto con ArcelorMittal.

Il coordinamento "in maniera unanime ha convenuto, in una logica di grande responsabilità nella vicenda, di continuare a perseguire la ricerca di un accordo che preveda le impostazioni da sempre sostenute dalla Uilm: dalla questione ambientale e industriale alle garanzie occupazionali, salariali e normative per tutti i lavoratori dell'Ilva e la tutela del sistema dell'indotto".

"Continuiamo a essere convinti - sottolinea il sindacato - della necessità di assicurare prospettive e certezze di lungo respiro al gruppo Ilva data la strategicità per l'intero sistema manifatturiero del paese e dei territori interessati dalla sua presenza, in termini occupazionali e sociali, coniugando la sostenibilità ambientale con quella industriale e della sicurezza sui luoghi di lavoro".

"Avvertiamo quindi - conclude la Uilm - la necessità di interrompere questa situazione di stallo e di incertezza sul futuro del più grande gruppo siderurgico italiano attraverso la messa in campo di una iniziativa nazionale che costringa tutti i soggetti interessati, azienda e istituzioni nazionali e locali, a individuare una soluzione positiva della vicenda. Nei prossimi giorni concorderemo, anche con le altre organizzazioni sindacali, un'azione comune per sbloccare l'attuale situazione".