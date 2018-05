Governo, Meloni: lontana anni luce da politiche M5s

Roma, 25 mag. - "Io mi aspetto che ovviamente si continui a lavorare per chi può non solo vincere ma ben costruire. Mi pare che anche qui la differenza tra sia tra chi alla prova dei fatti ha dimostrato capacità e tra chi quelle capacità deve ancora dimostrarle". Lo ha detto, a proposito della formazione del governo e del ruolo della Lega, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a Teramo.

"Sarà che sono romana e conosco bene la capacità di governo del M5S" ha aggiunto la Meloni spiegando di sentirsi "distante anni luce dalle politiche di questa gente che sa solo essere contigua con la sinistra sulle questioni centrali oppure bloccare tutto come è accaduto sulle Olimpiadi, come accade sulle Grandi opere, come accade adesso sull`Alta velocità. io penso che l`Italia sia ancora capace di rivoluzione, che non è la rivoluzione del 'non facciamo niente così non rischiamo di sbagliare', ma del 'dimostriamo che possiamo fare cose grandi e meglio delle altre grandi nazioni occidentali ed europee'". "Le nostre persone, i nostri candidati e i nostri sindaci lavorano in quest`ottica: Teramo è una città che proprio sul tema delle infrastrutture molto deve a un uomo come Giandonato Morra, l`Abruzzo in generale molto gli deve. la differenza sta tutta qui", ha concluso la Meloni.