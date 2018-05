Come si muove Firenze, la ricerca su mobile analytics di Tim -2

Milano, 25 mag. - "Il Comune continua nell`attività di analisi delle presenze in città di residenti, pendolari e turisti", ha detto l`assessore all`Innovazione tecnologica Lorenzo Perra che ha aggiunto: "tale studio, effettuato da Tim, consentirà una sempre più accurata progettazione delle politiche cittadine. Continuiamo così a progredire con il nostro progetto di Smart City, per rendere Firenze ancora più innovativa, accessibile e intelligente".

"Firenze è da sempre una città tra le più attive nello sviluppo di innovativi servizi per i cittadini e le imprese nell`ottica delle Smart Cities, in stretta sinergia con gli sviluppi delle reti e servizi Tim e della infrastruttura in fibra ottica, realizzata e potenziata da Tim nella direzione di una piena trasformazione digitale della società - ha dichiarato Stefano Cinquini, responsabile Business Pubblica Amministrazione Toscana Umbria e Marche di Tim - Dopo il totem multimediale Tim City Link, evoluzione delle classiche cabine telefoniche, dopo i servizi smart city in corso di sperimentazione nell`ambito del progetto europeo Replicate e accanto all`evoluzione della rete mobile verso il 4.5G, oggi abbiamo presentato i risultati dell`analisi effettuata sulla mobilità fiorentina dalla nostra digital company Olivetti, attraverso i big data originati dalle carte SIM dei servizi di telefonia mobile di Tim".

"Questa iniziativa conferma la capacità di Olivetti nel fare innovazione sul territorio - ha affermato Giuseppe Sola, responsabile Olivetti Data Monetization - partendo dall'asset tecnologico della fibra a banda ultralarga Tim in città per arrivare a una nuova e completa infrastruttura urbana multiservizi. La piattaforma City Forecast, insieme alla nostra squadra di Data Scientist, rappresentano il cuore del nostro approccio data-driven, con l`obiettivo non solo di contribuire allo sviluppo delle Smart Cities e alla diffusione della cultura digitale, ma anche di mettere a disposizione una nuova progettualità e gli strumenti utili a una nuova governance municipale che guarda al futuro".

La piattaforma che ha permesso la rilevazione è stata sviluppata e gestita da Olivetti e dalla sua squadra di Data Scientist, che nell`occasione si sono avvalsi della collaborazione dell`Ufficio di Statistica del Comune di Firenze.