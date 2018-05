Come si muove Firenze, la ricerca su mobile analytics di Tim

Milano, 25 mag. - Descrivere e analizzare la presenza delle persone a Firenze e la loro mobilità sul territorio. Con questi obiettivi il Comune di Firenze ha realizzato, con uno studio commissionato a Tim, analisi massive per il periodo aprile-settembre 2017 circa le presenze di residenti e visitatori e i loro spostamenti in città. Il tutto attraverso il servizio Big Data City Forecast, che permette di rilevare i flussi su determinate aree geografiche tramite l`utilizzo della rete mobile Tim. I risultati dell`analisi e le potenzialità della piattaforma sono stati illustrati oggi nella Sala d`Arme di Palazzo Vecchio a Firenze dall`Assessore all`Innovazione tecnologica, sistemi informativi e statistica Lorenzo Perra, dal responsabile Business Pubblica Amministrazione Toscana Umbria e Marche di Tim, Stefano Cinquini e dal responsabile Data Monetization di Olivetti, Giuseppe Sola.

Partendo da alcune macro categorie (domiciliati, pendolari, visitatori toscani, visitatori italiani e stranieri) lo studio si è focalizzato su fenomeni specifici di particolare interesse per l`Amministrazione: analisi della presenza media sull`area del comune e confronto con i dati Istat di residenza; comuni di provenienza dei pendolari; distribuzione dei turisti sul territorio comunale con evidenza delle nazionalità più rappresentative; impatto della riapertura delle scuole sulla mobilità del comune; impatto di eventi specifici (Pitti Immagine; Maratona; partita Fiorentina- Inter; festa di San Giovanni) sul dato di presenza nella città.

Dall`analisi è emerso che la presenza media a Firenze nel periodo aprile-settembre 2017 è di mezzo milione di persone al giorno in città. In un giorno tipo come il 27 settembre, con scuole aperte, nessun evento in città e meteo soleggiato, si è registrato alle ore 16 il picco massimo di presenze a Firenze con 603.413 persone: gli stranieri presenti (pari a 81.326) sono il 6% in più di quelli presenti nelle ore notturne. La composizione delle presenze alle ore 16 vede il 19,7% di pendolari, il 5,6% di visitatori italiani, il 14,9% di visitatori toscani, il 13,5% di stranieri e il 46,3% di domiciliati. Nello stesso giorno, alle ore 3 della notte, i domiciliati rilevati sono in linea con i residenti anagrafici, 377.766, e rappresentano oltre il 70% dei presenti: sono per il 70,5% domiciliati, per il 14,5% stranieri e per il 10,3% di visitatori italiani e toscani mentre i pendolari rilevati di notte sono il 4,7%.

La presenza media giornaliera dei visitatori stranieri tra il 25 settembre e il 1 ottobre 2017 è pari a 88mila persone, con un picco massimo registrato giovedì 28 con 98.471 presenze straniere, che hanno popolato principalmente il centro storico su entrambe le rive dell`Arno (il 75% era nell`area Unesco). Confrontando i dati di settembre 2017 con settembre 2016 si registra una crescita delle presenze dell`11,7% (553.326 persone a settembre 2017 contro le 495.038 persone a settembre 2016). Dalla rilevazione emerge inoltre che l`apertura della scuola incide sulla mobilità. Le presenze giornaliere e gli spostamenti cittadini aumentano rispetto ad un giorno senza scuola rispettivamente dell`8,7% e del 6,2%. Nelle ore di picco, nei giorni di scuola, gli spostamenti complessivi delle persone (con qualsiasi mezzo) aumentano del 28%.

Analizzando il trend complessivo fra aprile e settembre emerge poi che Firenze ha l`effetto tipico delle grandi città, con il periodo estivo caratterizzato dallo spopolamento e il successivo ripopolamento a settembre, che ha un incremento su agosto del 38,9% (mentre rispetto a maggio l`incremento scende del 2,4%). Interessante anche l`analisi della provenienza dei pendolari toscani, risultati giungere in città per lo più da Scandicci, Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli. Le aree più visitate dai pendolari nei giorni lavorativi risultano essere il centro storico, Castello, Careggi, Novoli, Statuto, San Jacopino e via Gioberti, mentre nei fine settimana i pendolari sono molto pochi e concentrati nel centro storico.

Infine gli eventi. Nella settimana di Pitti Immagine (12/18 giugno) si registra un incremento di presenze del +7,2% rispetto alla media del mese di giugno, con l`86% di presenze italiane. Per la Firenze Marathon si sono registrate, alla partenza, 43.244 presenze, il 14% in più rispetto alla media delle domeniche precedenti. (segue)