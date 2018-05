Usa: maggio, fiducia consumatori Un.Michigan a 98 pt, sotto stime

New York, 25 mag. - Alla fine di maggio, la fiducia dei consumatori statunitensi è scesa rispetto a metà mese, restando sotto i massimi dal 2004 raggiunti a marzo. Secondo quanto riportato dall'Università del Michigan, il dato finale sulla fiducia dei consumatori per il mese in corso si è attestato a 98 punti, dai 98,8 della lettura dell'11 maggio scorso (che fu invariata rispetto al dato di fine aprile). Le stime erano per un dato pari a 98,8 punti; il dato è quindi rimasto sotto i 101,4 punti di fine marzo.

Il sottoindice che misura la fiducia sulle condizioni correnti dell'economia si è attestato a 111,8 punti, dai 113,3 di metà maggio e dai 114,9 di aprile, dopo il record di 121,1 di marzo. Il sottoindice che misura la fiducia sulle condizioni future si è attestato a 89,1 punti, dagli 89,5 di metà mese e dagli 88,4 punti di aprile. Per quanto riguarda l'inflazione, le aspettative a un anno sono rimaste al 2,8% di 15 giorni fa e sotto il 2,7% di fine aprile. Le aspettative sull'inflazione a cinque anni sono rimaste al 2,5 per cento.