Governo, Tabacci: Conte? L'ho incontrato, è un po' democristiano

Roma, 25 mag. - "Conte? E' un po' democristiano, questo è fuori discussione, ha una certa furbizia istituzionale di cui avrà bisogno, non è certo nato ieri". A parlare è Bruno Tabacci, deputato del Gruppo Misto della componente +Europa, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Lei ieri ha incontrato il professor Conte.

Che impressione le ha fatto? "E' molto gentile, la sua qualità professionale è fuor di dubbio ma il salto che fa è grosso. Avrà bisogno di un po' di fortuna", risponde Tabacci. Cosa gli ha detto? "Ieri gli ho detto che ero contento ci fosse un premier tecnico". Lui si è arrabbiato dopo queste parole? "No, ha sorriso...". Come l'ha chiamato: professore o avvocato? "Gli ho fatto una battuta sul fatto che era professore". Quale politico del passato le ricorda? "Nessuno, viene da un'esperienza diversa e dovrà attrezzarsi rapidamente. Speriamo non facciano troppi danni....".