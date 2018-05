Ilva, Savino: scontro Emiliano-Calenda è desolante, no soluzioni

Roma, 25 mag. - "Lo scontro che ancora continua sull`Ilva, fra il presidente della Regione Puglia Emiliano e il ministro uscente dello sviluppo economico Calenda, è davvero desolante. Sono rappresentanti di due Istituzioni che, per il bene dei lavoratori e di tutti i cittadini pugliesi, avrebbero dovuto confrontarsi e trovare soluzioni, invece non lo hanno fatto". Lo afferma la deputata pugliese di Forza Italia, Elvira Savino.

"Quello che più ci preoccupa - aggiunge Savino - è che se il Pd di Emiliano e Calenda non è riuscito a trovare una soluzione per l`Ilva, la soluzione prospettata dai Cinque stelle sembra essere quella di chiudere lo stabilimento e mandare a casa migliaia di lavoratori. Sono certa che i lavoratori dell`Ilva non vogliono essere licenziati per poi magari essere ricompensati col il reddito di cittadinanza, ovvero essere pagati per starsene senza far niente, ma vogliono difendere il loro posto di lavoro". "Spero che presto - conclude Savino - al governo della Regione e dell`Italia possa tornare il centrodestra che, con soluzioni serie e concrete in grado di conciliare la difesa del lavoro con la difesa dell`ambiente e della salute di tutti i pugliesi, possa porre fine ai fallimenti della sinistra e alla propaganda dei grillini".