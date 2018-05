Formazione,Poledrini (Fondirigenti):aggiornare legge 388/2000 -2

Roma, 25 mag. - Nel prossimo futuro Fondirigenti continuerà a dare priorità all`asset di Industria 4.0, destinando risorse a nuovi territori e amplieremo gli ambiti di analisi e proposta su altri temi vitali per la competitività e l`innovazione. Tra gli altri, sono previsti investimenti sul trasferimento di esperienze e buone pratiche dalle grandi imprese alle piccole e medie imprese e sul reverse mentoring, per avvicinare i giovani alla professione manageriale attraverso la promozione di occasioni di scambio di competenze con i dirigenti.

Con il 75% del mercato, Fondirigenti è il primo fondo interprofessionale per i dirigenti in Italia. Vi sono associate circa 14mila imprese, che rappresentano 80mila manager. L`azione di Fondirigenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato Promotore e del Piano Nazionale Industria 4.0, si è focalizzata sulla promozione delle condizioni di contesto e sulla formazione per la transizione dall`analogico al digitale delle imprese e dei manager.

"Nel prossimo futuro - conclude Poledrini -il nostro impegno sarà costantemente focalizzato sull`individuazione di nuovi ambiti di investimento in grado di contribuire al rinnovamento qualitativo, all`innovazione e allo sviluppo della formazione manageriale nel nostro Paese". Per