Formazione,Poledrini (Fondirigenti):aggiornare legge 388/2000

Roma, 25 mag. - "Per continuare a garantire la migliore formazione per i manager italiani è necessario rivedere strutturalmente la legge istitutiva dei fondi interprofessionali (legge 388/2000), poiché le recenti linee guida dell`ANPAL sono una condizione necessaria, ma non sufficiente". È quanto dichiara Carlo Poledrini, presidente di Fondirigenti, intervenuto all`Assemblea Nazionale di Federmanager, tenutasi oggi a Roma.

"L`Italia - ha detto, secondo quanto riporta una nota - è un Paese fatto da piccole e medie imprese. Per rendere la nostra economia più competitiva è, quindi, necessario supportare e investire nella managerializzazione delle PMI. Questo, però, possiamo garantirlo solo con un quadro normativo aggiornato. Un uso strategico dei Fondi interprofessionali consente la crescita della produttività delle imprese e dell`occupabilità dei lavoratori. Nel caso di Fondirigenti è dimostrato che al raddoppio dell`investimento in formazione manageriale, la produttività aumenta del 12% (dato certificato da studi dell`Università di Trento su data base Fondirigenti, pubblicati da Berkeley). Lo scorso anno - aggiunge Poledrini - abbiamo destinato 2,7 milioni di Euro ad una serie di iniziative strategiche promosse direttamente dal Fondo in collaborazione con Federmanager e Confindustria, sui temi della cultura digitale (ad esempio Digital Innovation Hub, Check up aziendali e In-formazione), della riqualificazione professionale e delle start up. Nonostante la complessità dell`iter burocratico legato alla normativa sugli appalti, siamo riusciti ad attivare ben venti iniziative che coinvolgono oltre mille dirigenti in nove regioni italiane e nel settore della meccanica".(Segue)