Meloni: delirante proposta Raggi su bonus a chi ospita Rom

Roma, 25 mag. - "L`ultima geniale trovata di Virginia Raggi: il Comune di Roma darà un contributo alle famiglie romane che ospitano in casa loro dei rom. Perché se tu sei romano, ma non rom e vivi sotto a un ponte, non frega niente a nessuno di te. Ma se sei rom e vivi in un campo nomadi e anche se hai la macchina di lusso o magari hai milioni di euro in banca, allora noi ci occuperemo di farti ospitare dalle famiglie romane pagando con i soldi del comune". Lo dice in un video pubblicato su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.

Io dico che la giunta Raggi è totalmente fuori controllo, dico che queste proposte sono deliranti, e mi chiedo come possano queste proposte essere conciliabili con il famoso 'prima gli italiani' che Fratelli d`Italia e non solo difende", conclude.