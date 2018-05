Marattin (Pd): da Conte demagogia su tutela risparmiatori

Roma, 25 mag. - "Sono stato molto perplesso dalle prime dichiarazioni di Conte: questa è pura demagogia". Così Luigi Marattin, deputato del Pd, intervistato da Radio Cusano Campus. "Le sei banche sono fallite perché erano gestite da gruppi dirigenti inadeguati. Il governo ha impedito che quel fallimento comportasse la sparizione dei posti di lavoro e dei risparmi che erano in quelle banche. Poi ha contrattato con l`Europa che gli obbligazionisti fossero forfettariamente rimborsati. Se invece si vuole dire che si vuole rimborsare chi ha messo capitale di rischio in quelle banche senza essere truffato, questa è demagogia ed è una presa in giro", ha aggiunto Marattin ricordando che "la Costituzione tutela il risparmio non l`investimento finanziario. Sono slogan che fanno prendere tanti applausi, ma è più serio dire le cose come stanno".