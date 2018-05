Ruffino: Conte avvocato italiani ci difende da danni spread?

Roma, 25 mag. - "L`avvocato del popolo italiano, al secolo il presidente incaricato Giuseppe Conte, ha preso giustamente a cuore la causa dei risparmiatori danneggiati dalle banche fallite. Io chiedo al presidente incaricato di prendere ugualmente a cuore la causa di quei risparmiatori, piccoli e grandi, che hanno acquistato titoli di Stato e oggi sono vittime incolpevoli del continuo aumento dello spread causato dalle turbolenze della politica". Lo afferma la deputata di Forza Italia Daniela Ruffino.

"Lo spread in forte crescita erode il valore del capitale e il piccolo risparmiatore - spiega Ruffino - che fosse nella necessità di vendere i suoi titoli si vedrebbe fortemente penalizzato perché rispetto a quindici giorni fa i suoi risparmi sono diminuiti del 15-20%. La causa, questa volta, non sono le banche cattive, ma la pessima immagine che la politica sta dando del nostro Paese. Chi potrà mai risarcirli? Loro hanno diritto come gli altri risparmiatori alle stesse tutele? E le banche sottoscrittrici del debito pubblico, devono accantonare nuove somme per pareggiare le perdite dei titoli in portafoglio, e quindi dovranno ridurre il già scarso credito alle imprese. È questa la via immaginata da Conte e Di Maio per far ripartire l`Italia?".