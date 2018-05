A L.Benetton laurea ad honorem in Belle Arti del Fit di New York

Milano, 25 mag. - Luciano Benetton ha ricevuto presso il Radio City Music Hall di New York il titolo di Dottore in Belle Arti (Fine Arts) da parte del prestigioso istituto americano Fashion Institute of Technology. Nell`ambito della cerimonia di consegna dei diplomi, che ha coinvolto oltre 3800 studenti, Luciano Benetton è stato insignito della laurea honoris causa "per il suo contributo innovativo in ambito industriale, per le sue idee coraggiose e per la sua costante ricerca di unità, responsabilità civile e rispetto tra gli individui".