Governo, Anzaldi: Conte in taxi? Con tre auto scorta è propaganda

Roma, 25 mag. - "Conte inizia all'insegna della propaganda più becera e farlocca. Va in giro in taxi con al seguito ben tre auto di scorta, pensando quindi di prendere in giro gli italiani quando peraltro più di un romano sa che di solito gira in maserati o in jaguar". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Annuncia risarcimenti - prosegue Anzaldi - ai truffati delle banche, quando i soldi e le leggi per quei risarcimenti, compreso il mandato all'Anac di Cantone per gli arbitrati, sono stati già messi in campo dai governi Renzi e Gentiloni, con 167 milioni di euro già liquidati per i risparmiatori delle 4 banche, 14mila istanze liquidate su 16mila arrivate, come certificano i dati del Mef. Altro che indipendenza e autonomia, con questi primi passi di bassa propaganda il premier incaricato dimostra tutta la sua sudditanza ai diktat di Lega e M5s".