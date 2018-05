Governo, Patriarca: M5s e Lega sostengano Rei

Roma, 25 mag. - "M5s e Lega si accontentassero di sostenere il nostro Reddito di Inclusione, il Rei. Il loro Reddito di Cittadinanza è irrealizzabile, e, senza un serio e lungo lavoro sui centri per l`impiego, rischia di essere puro assistenzialismo". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Il nostro Rei ha un orizzonte credibile e mira appunto all`inclusione. Anche Conte sa che non ci sono le risorse per un Reddito di Cittadinanza che sia davvero universale - continua Patriarca - Questo non è il governo del cambiamento, ma delle illusioni".