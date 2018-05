Fca richiama 4,8 milioni di vetture negli Usa

New York, 25 mag. - Fca Us, la divisione statunitense di Fiat Chrylser Automobiles, ha annunciato il richiamo di 4,8 milioni di veicoli sul mercato nazionale, che dovrebbe rappresentare un record nella storia del Paese, secondo la Cnbc.

I veicoli in questione hanno bisogno dell'aggiornamento di un software per risolvere i possibili problemi alla funzionalità del cruise-control, il sistema che permette di regolare in modo automatico la velocità di una vettura. Fca ha spiegato di non essere a conoscenza di incidenti o feriti riguardanti i veicoli che devono essere sistemati.